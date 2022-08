Escalante Real Valladolid, vicino la fumata bianca: cifre e dettagli

Gonzalo Escalante sarebbe vicinissimo a trasferirsi al Real Valladolid: trattativa in stato avanzato. Cifre e dettagli

Non solo l’amichevole prevista per sabato sera in terra spagnola. Real Valladolid e Lazio sono in contatto anche per il mercato e stanno definendo un’operazione che potrebbe portare Gonzalo Escalante a giocare nel club blanquivioletas.

Secondo quanto riporta Matteo Moretto di Relevo, la trattativa sarebbe in fase avanzata con la società di Ronaldo Il Fenomeno che avrebbe presentato un’offerta di poco inferiore ai 2 milioni alla Lazio questa mattina. La stessa sarebbe stata accettata da Lotito che ora sta definendo gli ultimi dettagli.