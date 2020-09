Calciomercato Lazio, El Shaarawy in visita a Formello

El Shaarawy fa visita alla Lazio. Il Faraone è stato ospite, nella giornata di ieri, del centro sportivo di Formello

El Shaarawy a Formello. È questa la notizia delle ultime ore: il Faraone è stato visto nel quartier generale biancoceleste per una semplice visita esplorativa. L’ex giocatore della Roma – attualmente in attività in Cina – vorrebbe far ritorno in Italia, soprattutto in ottica Europeo. Non tornerà a vestire la casacca giallorossa ed è quindi alla ricerca di una sistemazione, nonostante i contatti con la Juventus.

Come ricorda il Corriere dello Sport, però, le cifre per riportare El Shaarawy a Roma sono ancora proibitivre per la Lazio.