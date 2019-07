Calciomercato Lazio, ecco perché Tare ieri era a Londra

Calciomercato Lazio, smentite le voci su un possibile incontro con lo United per Milinkovic. Tare era a Londra per acquistare altri giocatori

Viaggio di lavoro per il ds Tare che ieri era a Londra per incontrare diversi agenti. Come riferito dal Corriere dello Sport, ci sarebbero stati dei contatti con i procuratori Kia Joorabchian, Barnett e Mendes. Sul tavolo diversi nomi di vari giocatori che potrebbero interessare ai biancocelesti.

Con Jorge Mendes si sarà discusso sicuramente con Pedro Neto e Bruno Jordan, in procinto di passare al Benfica. Da valutare anche la posizione di Wallace che potrebbe salutare la Capitale. La missione di Tare prosegue, tornerà a Roma nei prossimi giorni.