Calciomercato Lazio, ecco i nomi di Sarri per il centrocampo

Diversi nomi per il centrocampo biancoceleste arrivano direttamente dal tecnico

Sempre vivo il mercato della Lazio, già al lavoro per quella che sarà la prossima sessione estiva di trattative.

Come riportato da il Messaggero, ci sarebbero nomi particolarmente graditi da Maurizio Sarri per quanto riguarda il centrocampo biancoceleste: il quotidiano afferma che il tecnico stia sempre valutando l’idea di portare Lucas Torreira a Roma, suo vecchio pallino. Inoltre, oltre il solito Zielinski, in caso di partenza di Savic, un colloquio con Cudicini ci sarebbe stato per ricevere informazioni su Loftus-Cheek, un altro nome papabile per la mediana.