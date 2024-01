Calciomercato Lazio: ecco i due nomi di riserva, se gli altri colpi non andassero a segno

Calciomercato Lazio: il club è pronto a tutto, anche all’eventualità che i colpi ideali non riescano, per questo ci sono due alternative

Per La Gazzetta dello Sport la Lazio ha pronti un piano D ed un piano E nel caso non andasse a buon fine neanche un affare tra Cambiaghi, Rafa Silva e Bernardeschi.

I giocatori, al momento defilati, sarebbero El Ghazi, attualmente svincolato, e Candreva, attualmente alla Salernitana. Il primo, olandese, è stato licenziato dal Mainz 05, per la pubblicazione di alcuni post pro-Palestina sui social. Per Candreva invece sarebbe un ritorno ma la Salernitana non vorrebbe cederlo.