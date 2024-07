Calciomercato Lazio, dopo Immobile un altro giocatore di A vicino al Besiktas: il club turco sogna QUELLA coppia d’attacco. Le ultime

Le strade di Milik e della Juve potrebbero separarsi nel corso del mercato estivo, due anni dopo il suo arrivo a Torino. Secondo quanto reso noto da Tuttosport, infatti, sul polacco sarebbe forte l’interesse del Besiktas che puntare a formare una coppia d’attacco top con l’ex Lazio Immobile.

Il club turco fa sul serio per Milik che non è considerato incedibile dalla Juve. Per sostituirlo i bianconeri punterebbero Broja del Chelsea.