Calciomercato Lazio, per la difesa occhi in Portogallo

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo. Per la difesa gli occhi dei biancocelesti sono finiti in terra portoghese

Il calciomercato della Lazio ruoterà senza alcun dubbio anche intorno a un rinforzo difensivo. Alla retroguardia biancoceleste non basta infatti il rinnovo di Stefan Radu.

Ed ecco che, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, uno dei nomi nel mirino del direttore sportivo Tare potrebbe essere quello di Jackson Porozo, profilo già seguito in passato e attualmente in forza al Boavista. Per il centrale classe 2000, autore di una grande stagione, la richieste del club lusitano potrebbe essere di 4 milioni di euro.