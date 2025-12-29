Calciomercato Lazio, non solo Lucca: con quell’agente si è parlato anche di questi calciatori. I dettagli

Calciomercato Lazio, Fabiani prova a creare un dialogo con Beppe Riso per i suoi assistiti. Lucca, Maldini e non solo: tutti i nomi

Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata e strategica, soprattutto sul fronte offensivo. Con Valentin Castellanos sempre più vicino all’addio, il club biancoceleste ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un profilo capace di adattarsi al sistema di Maurizio Sarri e di garantire soluzioni diverse in attacco. La partenza dell’argentino sembra ormai una possibilità concreta, e per questo la dirigenza sta lavorando in anticipo per non farsi trovare impreparata.

Il sogno dichiarato dell’allenatore resta Giacomo Raspadori. L’attaccante italiano, ex Napoli, sta vivendo una stagione complicata all’Atletico Madrid, dove il minutaggio è stato finora limitato. Nel contesto del calciomercato della Lazio, Raspadori rappresenterebbe un innesto di qualità, capace di muoversi tra le linee e di interpretare più ruoli nel reparto offensivo. Tuttavia, la concorrenza è forte: sulle sue tracce si sarebbe già mossa la Roma di Gasperini, pronta ad approfittare di eventuali spiragli lasciati dal club spagnolo.

Raspadori, però, non è l’unico nome finito sul taccuino della Lazio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, due settimane fa a Formello c’è stato un incontro con l’agente Beppe Riso, durante il quale si è parlato anche di Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000, di proprietà del Napoli, non sta convincendo pienamente Antonio Conte ed è stato proposto in prestito. Un’ipotesi che la Lazio ha valutato, ma senza particolare entusiasmo: il profilo di Lucca, infatti, non sembra convincere del tutto Sarri dal punto di vista tecnico-tattico.

Il calciomercato della Lazio, però, non si limita alla ricerca di un centravanti. L’asse con Beppe Riso è molto più ampio e riguarda anche altri profili. I nomi caldi sono quelli di Marco Brescianini e Daniel Maldini, entrambi gestiti dallo stesso agente e attualmente con poco spazio all’Atalanta. Due giocatori giovani ma già con esperienza in Serie A, che potrebbero rappresentare opportunità interessanti a condizioni favorevoli.

Dall’altra parte, Sarri continua ad avere idee ben precise. Le sue preferenze andrebbero su profili come Ruben Loftus-Cheek e Lorenzo Insigne, giocatori che conosce bene e che garantirebbero qualità immediata e leadership. Tuttavia, si tratta di operazioni complesse, sia per costi che per ingaggi, e che richiederebbero incastri non semplici.

Il calciomercato della Lazio è dunque in pieno fermento. Tra sogni, occasioni e valutazioni attente, la società è chiamata a fare scelte mirate per costruire una rosa più funzionale alle idee del proprio allenatore. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il progetto biancoceleste.