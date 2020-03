Calciomercato Lazio, si accende il sogno Depay

Calciomercato Lazio, non solo Giroud pare infatti che i biancocelesti abbiano messo gli occhi su Depay del Lione

Manca ancora molto alla fine del campionato ma si sa che le operazioni di mercato, quelle importanti, vanno pianificate con largo anticipo. Oltre a Giroud, che sembra essere sempre più vicino all’arrivo in estate, pare che la Lazio abbia messo gli occhi addosso al campione del Lione Depay.

Come riporta il Corriere dello Sport già in passato la società biancoceleste si era avvicinata al giocatore: prima nel 2016, quando ruppe con lo United, e poi anche nel 2017 per sostituire Keita. Depay è in scadenza con il Lione nel 2021 e pare che non ci sarà il rinnovo vista anche la litigata furibonda avuta con i tifosi. C’è anche da dire che se invece il rinnovo dovesse andare in porto l’operazione si farebbe molto complicata per il costo del cartellino. Una questione che sicuramente verrà riaffrontata più avanti ma che per ora rimane nel planning biancoceleste.