Calciomercato Lazio, dalla Spagna: si insiste per il pallino di Sarri. I biancocelesti farebbero sul serio per il classe ’93 Mariano Diaz

Secondo l’indiscrezione che sta circolando tra i media spagnoli la Lazio farebbe sul serio per l’attaccante del Real Madrid, Mariano Diaz, da tempo grande pallino di Sarri.

Il giocatore dominicano è legato al club spagnolo da un contratto che scadrà la prossima estate e che non ha alcuna intenzione di rinnovare. In questo periodo il suo nome è stato accostato a numerosi club, interessati a un affare a costo zero. Tra questi c’è appunto la Lazio ma anche altri club italiani come Atalanta e Torino. L’ostacolo più grande, per i biancocelesti, rimane l’ingaggio troppo alto. Solamente nel caso in cui il calciatore fosse disposto ad abbassarsi lo stipendio, si potrebbe iniziare a parlare di un’effettiva trattativa.