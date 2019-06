Calciomercato Lazio, in arrivo dalla Cina un’offerta per Immobile

Dalla Cina l’offerta per Immobile. Il Dalian Yifang sarebbe pronto all’assalto dell’attaccante: 80 milioni alla Lazio, 10 di ingaggio per il giocatore

Inzaghi riparte da Immobile. O meglio – secondo i piani del tecnico piacentino – il bomber partenopeo sarà il protagonista dell’attacco della Lazio anche il prossimo anno, ma il mercato estivo può stravolgere ogni progetto. Come suggerito da Il Tempo, infatti, per il centravanti potrebbe arrivare un’offerta (irrinunciabile?) da parte del Dalian Yifang, club cinese che si è già assicurato le prestazioni di Hamsik e Carrasco. Già a gennaio, per il giocatore sono stati presentati (e rifiutati) 60 milioni, adesso si parla addirittura di 80 e 10 di ingaggio per l’attaccante: numeri che invitano a riflettere prima di prendere qualsiasi decisione. Ciro, intanto, si gode il sole della Sardegna insieme alla famiglia ma il calciomercato resta imprevedibile…