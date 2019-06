Calciomercato Lazio, 75 milioni per Milinkovic: il PSG ci prova

Milinkovic torna ad essere l’uomo del mercato. Sul centrocampista piomba il PSG: il club francese è pronto a mettere sul piatto 75 milioni

Leonardo ci riprova. Il nuovo ds del PSG non ha perso di vista Milinkovic Savic. Dopo il tentativo fallito con cui ha provato a portarlo al Milan, adesso ritenta l’assalto per il club francese. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rapporti con Kezman – l’agente del centrocampista – si sono intensificati, così come i tentativi per un eventuale trasferimento. Prima un’offerta da 55 milioni (prontamente rifiutata), ora sarebbe imminente un altro tentativo con 75 milioni sul piatto, cifra già più vicina alle richieste del presidente Lotito – 100 milioni – seppur non ancora soddisfacente.

La sensazione è che Milinkovic possa partire anche con un’operazione tra gli 80 e i 90 milioni di euro.