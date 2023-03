Calciomercato Lazio, contatti per Mariano Diaz: i dettagli

Calciomercato Lazio, sale a candidatura di Mariano Diaz a parametro zero: Tare avvia i contatti ma occhio a Torino e Atalanta

In casa Lazio è aperto il tema legato al prossimo vice Immobile. Il calciomercato estivo dovrà servire alla società per colmare finalmente questa lacuna per sopperire all’età e ai problemi fisici di Ciro.

Come riferisce Il Tempo, nelle ultime settimane sono aumentati i contatti per Mariano Diaz, attaccante in scadenza di contratto col Real Madrid il prossimo 30 giugno. Il calciatore piace ma lo status di parametro zero fa gola a tante squadre: sul ragazzo ci sono anche Torino e Atalanta. Tare deve accelerare.