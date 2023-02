Calciomercato Lazio: il consiglio di De Zerbi che ha fuorviato Sarri. Il tecnico non si aspettava che…

Come riporta Il Messaggero in estate Sarri aveva improntato una rivoluzione per il centrocampo della Lazio rimasta incompiutaquasi in toto.

Forse mal consigliato da De Zerbi, Maurizio aveva dato il benestare sul “leggero” Marcos Antonio già a giugno (ma i preferiti erano Vitinha, Maxime Lopez e persino Torreira) perché comunque sarebbe dovuto arrivare almeno Ilic dal mercato. Era questo il progetto condiviso con Lotito, tradito dal mancato addio di Luis Alberto.