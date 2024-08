Calciomercato Lazio, CONFERME dalla Spagna: un club fa SUL SERIO per Basic. La situazione

Calciomercato Lazio, dalla Spagna arrivano nuove conferme: un club fa sul serio per Basic. Le ultime novità sulla situazione

Quello di Toma Basic resta uno dei nomi in uscita dal calciomercato Lazio, che cercherà ora di piazzare gli esuberi rimasti in rosa per poi puntare su nuovi acquisti in queste ultime settimane di agosto.

Il croato, come spiega elgoldigital.com, è finito prepotentemente nel mirino dell’Espanyol, che vorrebbe rilevarlo dal club capitolino sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Attesa ora la risposta della società biancoceleste.