Calciomercato Lazio, la Juve accelera per Parisi: cosa succede

Calciomercato Lazio, aumenta il pressing della Juve per Fabiano Parisi: previsto tra oggi e domani un incontro con l’Empoli

Secondo quanto riporta l’odierna edizione di Tuttosport, tra oggi e domani andrà in scena un incontro tra la Juve e l’Empoli per parlare del trasferimento di Fabiano Parisi, il cui futuro è strettamente legato a quello di Luca Pellegrini. Con la cessione a titolo definitivo di quest’ultimo alla Lazio, a Torino avrebbero le giuste risorse per puntare sul laterale dell’Under 21.

Ma non si parlerà solo di lui. Sul tavolo anche il futuro di Filippo Ranocchia, che dopo il mancato riscatto da parte del Monza partirà ancora in prestito, oltre a quello di Jacopo Fazzini, classe 2003 che piace e non poco alla Signora, oltre che a diversi club esteri.