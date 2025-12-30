Calciomercato Lazio, concorrenza per Gaaei: dalla Danimarca spunta anche l’interesse del Paris FC

Calciomercato
La Lazio continua a esplorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi, con un’attenzione particolare rivolta alla fascia destra. Il reparto necessita di un intervento strutturale: Marusic e Hysaj sono in scadenza, mentre Lazzari si avvicina ai 33 anni. La dirigenza dovrà quindi decidere se intervenire già a gennaio oppure rimandare il discorso alla sessione estiva.
In attesa di capire l’esito della trattativa per il rinnovo di Marusic, il club biancoceleste ha iniziato a valutare diversi profili. Tra i nomi più ricorrenti nelle ultime settimane c’è quello di Anton Gaaei, terzino classe 2002 dell’Ajax, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Il suo identikit piace a Formello, ma la concorrenza non manca.
Secondo quanto riportato da Tipsbladet, anche il Paris FC avrebbe messo gli occhi sul giovane danese. La corsa al giocatore è dunque aperta, ma al momento non risultano trattative in stato avanzato. La Lazio osserva e valuta, pronta a muoversi al momento giusto per rinforzare una corsia che non può più essere trascurata.
