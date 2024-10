Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina su quell’obiettivo: le ultime

Calciomercato Lazio, si profila per gennaio un duello con la Fiorentina: entrambe le squadre hanno messo gli occhi su quel calciatore

Rivale all’orizzonte del calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno infatti messo gli occhi su Santiago Simon del River Plate. Esterno offensivo destro, che può giocare anche a tutta fascia e la cui valutazione si aggira attorno ai 10 milioni.

Come riportato però dal portale argentino El Crack Deportivo, il calciatore ha altri estimatori in Serie A, ovvero la Fiorentina. Nei prossimi mesi si capirà se il calciatore avrà la possibilità di sbarcare in Italia e con che casacca.