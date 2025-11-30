Calciomercato Lazio, Insigne sempre più vicino: trattativa in dirittura d’arrivo! Le ultimissime

Calciomercato Lazio, colpo Insigne: accordo vicino e trattativa in fase finale. Dopo le parole di Fabiani…

Nel pre-partita di Milan-Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha affrontato anche il tema legato a un possibile arrivo di Lorenzo Insigne. Pur senza sbilanciarsi, ha sottolineato come l’eventuale operazione debba essere valutata alla luce delle normative FIGC e di diversi aspetti da considerare, lasciando intendere che la questione è tutt’altro che semplice.

Dietro le dichiarazioni prudenti, però, la realtà racconta di una trattativa ormai ben avviata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito si è mosso in prima persona per portare avanti i contatti con Andrea D’Amico, agente dell’ex capitano del Napoli. Telefonate e incontri hanno scandito le ultime settimane, avvicinando sempre di più Insigne alla maglia biancoceleste.

Il giocatore, 34 anni, ha espresso con forza la volontà di tornare in Italia, tanto da accettare un ingaggio ridotto rispetto alle sue iniziali richieste. La Lazio gli avrebbe offerto una cifra compresa tra 1,3 e 2,2 milioni di euro, proposta che Insigne sembra pronto a sposare. Maurizio Sarri, così, potrebbe presto ritrovare uno dei suoi pupilli, aggiungendo qualità ed esperienza al reparto offensivo.

