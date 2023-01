Calciomercato Lazio, possibile colpo dal Belgio? Le ultime novità sull’attaccante che viene dal Barcellona

Come riportato dal Messaggero per il calciomercato Lazio spuntato l’attaccante Jutglà, catalano ex Barcellona, classe ’99, in forza al Club Bruges, ma la richiesta è addirittura di 15 milioni, cifra non abbordabile per le casse della Lazio, a meno di una cessione di Milinkovic e Luis Alberto.