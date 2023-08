Calciomercato Lazio, colpo di scena Zielinski: futuro di nuovo in discussione. Rifiutata l’offerta faraonica dell’Al-Ahli. I dettagli

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Piotr Zielinski in Arabia Saudita, ma il giocatore ha cambiato idea.

Come riporta il giornalista Raffaele Auriemma, il polacco avrebbe rifiutato la maxi offerta dell’Al-Ahli. Decisiva la volontà della moglie che ha spinto il calciatore a non accettare questa nuova avventura. Il futuro di Zielinski è di nuovo tutto in discussione. Questo rifiuto complica anche i piani del club partenopeo che stava stringendo per Gabri Veiga del Celta Vigo. Intanto la Lazio osserva, visto che il giocatore era nel mirino del club da tempo.