Calciomercato Lazio, quattro colpi per la Champions: tutti i nomi

Calciomercato Lazio, quattro colpi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Inzaghi in vista della prossima stagione

Sono tantissimi i nomi che in questo periodo sono stati accostati alla Lazio che lavora duramente in vista della prossima sessione di calciomercato. La squadra di Inzaghi avrà infatti bisogno di alcuni rinforzi. Come riporta il Corriere dello Sport almeno uno per reparto ma ecco tutti i profili attenzionati.

Partendo dalla difesa il primo nome è quello di Kumbulla del Verona, in questo caso c’è da battere la concorrenza di molti club e soprattutto da pagare circa 20 milioni di euro per il cartellino. Sulla fascia il nome è invece quello di Kostas Tsimikas dell’Olympiacos che sarebbe quindi il sostituto di Lulic, per lui il prezzo del cartellino si aggira sui 15 milioni.

Altro nome su cui c’è molta attenzione è quello di Dendoncker: gioellino del Wolverhampton che costa 25 milioni ma che la Lazio spera di prendere a meno grazie agli ottimi rapporti con il suo agente Mendes. Infine per l’attacco c’è Luis Suarez in prestito al Real Saragozza ma di proprietà del Watford. Anche in questo caso l’offerta sarebbe di circa 15 milioni.