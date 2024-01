Calciomercato Lazio, Clarke può essere una buona opportunità: la situazione legata al giovane giocatore del Sunderland

Finito recentemente nei radar del calciomercato Lazio, Jack Clarke, attaccante del Sunderland classe 2000, potrebbe essere un’opportunità per questi ultimi giorni di mercato.

Intervenuto a NMM, il giornalista, Alberto Abbate, ha provato a spiegare cosi la situazione legata all’inglese:

«Se si riesce a prendere un prospetto in questo mercato di gennaio, bene: ma bisogna crederci e accettare eventualmente l’offerta del club che deve cederlo. La Lazio ha offerto 16 milioni per Clarke, è un giocatore che in Championship ha già segnato e fatto assist, la serie B inglese è competitiva quasi come la Serie A. La Lazio decide di investire determinati soldi solo su giocatori che conosce ed ha studiato bene, ecco perchè per Cambiaghi ne offre 8 e ancora non ha fatto un rilancio. L’offerta per Clarke non è stata fatta ieri, il terreno viene sondato da diverso tempo già prima di Cambiaghi: se il Sunderland abbassa le pretese il profilo va tenuto in considerazione perchè piace tantissimo. La distanza è immensa, sembra impossibile, ma credo che Clarke verrà tenuto in considerazione anche per il futuro»