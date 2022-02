Calciomercato Lazio, cinque nomi per la porta: Gollini e Kepa in prima linea

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano un portiere per la prossima stagione, in lista ci sono ben cinque nomi

La Lazio è a caccia di un portiere in vista della prossima stagione. Strakosha non rinnoverà e andrà via, così Sarri avrà bisogno di un nuovo numero uno. E, come riportato da Il Messaggero, la lista dei biancocelesti è corposa. I nomi in prima fila sono due: ovvero quelli di Gollini, che non trova spazio al Tottenham, e Kepa, che il tecnico ha già avuto ai tempi del Chelsea.

Le alternative sono, invece, Consigli e Vicario, con quest’ultimo che sta facendo benissimo in questa stagione all’Empoli. Sul taccuino ci sarebbe anche il baby Marco Carnesecchi, portiere dell’Under 21 di proprietà dell’Atalanta che sta disputando un grande campionato in Serie B con la Cremonese.