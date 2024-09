Calciomercato Lazio, le cifre UFFICIALI della sessione estiva: quanto hanno SPESO e INCASSATO i biancocelesti. Tutti i dettagli

La Lazio, con dei comunicati pubblicati dal sito Borsa Italiana, ha ufficializzato le cifre del calciomercato estivo. Iniziando dalle cessioni, per Immobile sono stati incassati 2 milioni (pagabili in una sola rata), per Luis Alberto 10,5 milioni, per Raul Moro 2,5. Poi ci sono gli incassi relativi ai prestiti: 1,2 milioni per Cancellieri, 150 mila euro per Marcos Antonio, 1,5 milioni per Casale. Il totale è di 15,7 milioni di incasso, al netto dei premi e del possibile riscatto di Casale da parte del Bologna. Cataldi invece si è trasferito a Firenze in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Le spese per gli acquisti sono: 9,7 milioni più contributo di solidarietà di 421 mila euro per Tchaouna, 8,5 milioni più premi per un massimo di 9,7 milioni e contributo di 368 mila euro per Noslin, 2 milioni più riscatto a 3,6 per Dele-Bashiru, obbligo di riscatto a 5 milioni per Nuno Tavares, 11,3 milioni di riscatto da pagare fra due anni per Dia, 500 mila euro più riscatto obbligatorio fissato ad altri 500 mila euro più premi per un totale di 3,2 milioni per Gigot. Per un totale di 54 milioni considerando i riscatti nel 2025 e 2026 (Dia).