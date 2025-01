Calciomercato Lazio, non solo Casadei: discorso aperto con il Chelsea per un altro obiettivo

Calciomercato Lazio, linea diretta con il Chelsea non solo per Cesare Casadei: oltre al centrocampista piace un altro nome ai biancocelesti

Linea calda tra Roma e Londra per il calciomercato Lazio: non solo Casadei, con il rilancio dei biancocelesti per il centrocampista, ma anche Renato Veiga.

Come riportato da Alfredo Pedullà, i biancocelesti hanno sondato il terreno per un prestito per il difensore dei Blues, che nelle ultime ore è finito anche nel mirino della Juve. Contatti diretti tra Fabiani e Paul Winstanley, uomo mercato del Chelsea.