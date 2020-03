Calciomercato Lazio, le possibili operazioni in ottica Champions

La Lazio non si ferma. Il calciomercato non conosce sosta e la società capitolina sta valutando i vari rinforzi in ottica Champions

Non si conoscono ancora le sorti di questa stagione calcistica, ma quel che è certo è che la programmazione della Lazio non si ferma. Si pensa al futuro, al calciomercato, alla Champions League. L’Europa dei grandi è ad un passo e la società non vuole farsi trovare impreparata: tanti i nomi già segnati per puntellare la rosa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non solo Lovren e Giroud sono supervisionati. Resta forte, infatti, la candidatura di Bonaventura: il giocatore è in scadenza a giugno e per il centrocampo sarebbe una buona alternativa, un profilo d’esperienza utile alla causa d’Inzaghi.

Restano vivi anche i contatti per Kumbulla e Szoboszlai, anche se la concorrenza sui due giocatori è veramente folta e lo sforzo economico decisamente più gravoso. Questioni comunque superabili pensando in ottica Champions.