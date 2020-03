Calciomercato Lazio, idea Lovren del Liverpool per la prossima stagione

Calciomercato Lazio, Dejan Lovren sarebbe uno dei rinforzi dei biancocelesti per la prossima stagione

Nonostante lo stop al campionato in casa Lazio si continua a lavorare per quello che sarà il futuro. I biancocelesti quasi certamente nella prossima stagione giocheranno la Champions e quindi ci sarà necessariamente bisogno di rinforzi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nel mirino sarebbe finito Dejan Lovren difensore del Liverpool. Il croato, 31 anni, ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe quindi lasciare i Reds nella prossima stagione. L’operazione sarebbe simile a quella che ha portato a Roma Leiva; l’unico nodo rimane l’alto ingaggio, circa 5 milioni, che però potrebbe essere spalmato nel tempo. Il Liverpool non dovrebbe tirare troppo la corda per non rischiare di perdere il giocatore a zero il prossimo anno.