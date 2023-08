Calciomercato Lazio, c’è l’addio: il giocatore ha già salutato i compagni

Calciomercato Lazio, Maximiano al passo d’addio: accordo con l’Almeria e portiere che ha già salutato i compagni: ecco cosa manca

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Luis Maximiano è pronto a salutare il calciomercato Lazio. C’è infatti l’accordo tra i biancocelesti e l’Almeria per la cessione a titolo definitivo del portiere che dal canto suo ha già salutato i compagni.

Per chiudere l’operazione manca solo l’ok di Lotito ma l’affare non è in discussione. Il primo nome sulla lista per la sostituzione è quello di Audero.