Calciomercato Lazio, la cessione di Isaksen fa tornare di moda un vecchio pallino? Proposto ancora quel giocatore: la situazione

Calciomercato Lazio, gli ultimi aggiornamenti sul mercato dei capitolini. Proposto quel giocatore, i dettagli

Il calciomercato Lazio in attesa di cogliere possibili occasioni, come ad esempio quella che potrebbe diventare Cyril Ngonge, giocatore in uscita dal Napoli, dove non ha mai trovato lo spazio desiderato.

Secondo Il Messaggero servirebbe però prima una cessione. Indiziato a essere sacrificato potrebbe essere Isaksen che, qualora arrivassero offerte di un certo tipo da Bologna o Celtic, club a lui interessati, potrebbe anche partire.