Calciomercato Lazio, Toma Basic è considerato sacrificabile da Sarri: via libera alla partenza. In pole c’è Fazzini

Toma Basic non rientra più nei piano di Maurizio Sarri per la prossima stagione ed è dunque in uscita nel calciomercato Lazio.

Come riferito dal Corriere dello Sport, in caso di partenza del ragazzo i biancocelesti virerebbero con forza su Fazzini dell’Empoli, vero e proprio pupillo del Comandante.