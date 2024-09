Calciomercato Lazio, Fabiani AL LAVORO: due possibili destinazioni per PIAZZARE Akpa-Akpro. Le ultime

Calciomercato Lazio, il DS Fabiani al lavoro per piazzare in uscita Akpa-Akpro, giocatore fuori dai piani: due le possibilità per lui

Come scrive quest’oggi Repubblica Roma, il calciomercato Lazio non si è ancora chiuso definitivamente. Parliamo ovviamente di quello in uscita, dove tra i calciatori ai saluti c’è sempre Akpa-Akpro, che non rientra nei piani tecnici futuri del club capitolino.

Per il giocatore sono possibili ancora un paio di destinazioni: la cessione in Turchia o in Grecia. Fabiani si è già messo al lavoro in questo caso.