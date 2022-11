Calciomercato Lazio, occhi su due giovani centrocampisti

Il calciomercato della Lazio potrebbe ruotare intorno al centrocampo, viste le situazioni di Luis Alberto e Milinkovic

Il calciomercato della Lazio potrebbe ruotare intorno al centrocampo, viste le situazioni di Luis Alberto e Milinkovic.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino due giovani centrocampo. Un nome sarebbe quello di Sucic, già circolato la scorsa estate. Il 20enne croato del Salisburgo è stato convocato ai Mondiali e avrà l’occasione di mettersi in mostra. La mezzala è esplosa lo scorso anno, con 8 gol in 28 presenze. E ora può crescere ancora, scoprendo i segreti di Modric, Brozovic e Kovacic.

Il secondo sarebbe Khèphren Thuram, figlio di Liliam, ex difensore di Juventus e Parma, e fratello di Marcos, attaccante del Borussia Moenchengladbach. Il 2001 è uno dei gioielli del Nizza, ma è cresciuto nel Monaco. Si è messo in mostra nello scorsa stagione, con 36 presenze,4 gol e 3 assist. Nasce come regista, ma ora viene utilizzato mezzala nel 3-5-2, ma ha giocato anche a sinistra nel 4-1-4-1. Un problema però, un po’ come per Sucic, è la valutazione di circa 20 milioni.