Calciomercato Lazio, c’è anche il Monaco per Neto e Jordão

Per Pedro Neto e Bruno Jordão si raffredda la pista Benfica. Jorge Mendes avrebbe trovato già una nuova destinazione: il Monaco

Mancava solo la firma. Un tratto di penna per ufficializzare il passaggio di Pedro Neto e Bruno Jordão al Benfica: un’operazione da 20 milioni orchestrata da Jorge Mendes, l’agente dei due giovani talenti. Entrambi, però, sono ancora alla Lazio: l’asse Roma-Lisbona sembra essersi raffreddato. Secondo quanto riportato dalle colonne di Repubblica, il super agente starebbe già cercando un’altra destinazione, come il Monaco che si è mostrato interessato ai due giocatori. L’unica certezza è che il futuro di Pedro Neto eBruno Jordão non sarà ancora in biancoceleste.