Calciomercato Lazio, il via libera di Baroni alla cessione di Cataldi alla Fiorentina: il retroscena

Calciomercato Lazio, è stato svelato un retroscena sulla cessione di Danilo Cataldi alla Fiorentina avvenuta nella passata stagione

Il calcio sa essere una giostra imprevedibile e la parabola di Danilo Cataldi ne è la dimostrazione perfetta. In soli dodici mesi, il centrocampista romano è passato dall’essere un partente dell’ultimo minuto a diventare il perno centrale della Lazio. Una metamorfosi che ha rimescolato le gerarchie a Formello, restituendo alla squadra un leader che sembrava ormai perduto.

L’esilio di Cataldi e il retroscena di mercato

Solo un anno fa, il destino del centrocampista appariva lontano dai colori biancocelesti. Ceduto in prestito alla Fiorentina proprio sul gong del mercato estivo, il giocatore non era stato nemmeno sostituito numericamente dalla società. Come riportato da Il Messaggero, la cessione ricevette il via libera anche da Marco Baroni. Tuttavia, il vento è cambiato in estate: le dimissioni di Palladino e il conseguente arrivo di Pioli sulla panchina viola hanno spinto il club toscano a non esercitare il riscatto da 4 milioni di euro, rispedendo il regista nella Capitale.

Il peso di Cataldi nel centrocampo di Sarri

Il ritorno alla base ha permesso a Danilo Cataldi di ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore che meglio ne sa esaltare le caratteristiche tattiche. Durante la scorsa stagione, la sua assenza è stata una lacuna evidente nel gioco laziale, colmata solo parzialmente a gennaio dall’innesto di Belahyane. Oggi, quel vuoto è solo un ricordo: il centrocampista ha ripreso le chiavi della mediana, dimostrando quanto la sua visione di gioco sia fondamentale per gli equilibri della squadra.

Il riscatto di Cataldi: cuore e tecnica

Oggi la Lazio si gode un giocatore rigenerato. Quella che sembrava una rottura definitiva si è trasformata in una storia di successo e appartenenza. Danilo Cataldi ha saputo trasformare l’amarezza della cessione in energia positiva, diventando il punto di riferimento tecnico e carismatico per i compagni e per l’intero ambiente biancoceleste.