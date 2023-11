Calciomercato Lazio, casting in attacco: Lotito pesca dalla Spagna. Lui potrebbe raccogliere il testimone da Zaccagni. Le ultimissime

Come riporta Calciomercato.com, nel Girona che sta guidando la Liga brilla Savio. Attaccante classe 2004 di proprietà del Troyes, l’esterno sinistro brasiliano segna tanto e fa segnare e la sua valutazione sul mercato cresce di gara in gara: oggi servirebbero almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino.

La Lazio è fortemente interessata e ha già sondato il terreno. Savio potrebbe raccogliere il testimone da Zaccagni, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club.