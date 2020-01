Calciomercato Lazio, Casasola da l’ok al Crotone

Il difensore, in uscita dalla Lazio, è molto corteggiato da tante squadre: il Crotone fa sul serio e riceve il suo ok

In precedenza su di lui c’era l’interessamento del Cosenza e poi quello della Cremonese, ma al momento l’unica squadra realmente intenzionata a conquistare Thiago Casasola sembrerebbe il Crotone.

L’esterno difensivo, in uscita dalla Lazio, secondo GianlucaDiMarzio.com avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in rossoblù. Sappiamo che trattare con Lotito non è mai semplice, ma la buona risposta del ragazzo classe ’95 potrebbe essere utile affinché ci sia una buona riuscita della trattativa.