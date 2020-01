Calciomercato Lazio, Casasola in uscita: piace al Cosenza

Casasola piace in Serie B. Sul giocatore, ormai ai margini del progetto Lazio, c’è il forte interesse del Cosenza

Piazzare gli esuberi, in questa parentesi di mercato invernale, è l’obiettivo principale della Lazio. Come Casasola, ritrovato a Formello dopo i dissapori di Salerno, dove però non ha mai vestito la maglia biancoceleste.

Il giocatore è in uscita e monitorato da molto club di Serie B. Tra questi c’è il Cosenza che – come riporta Salernonotizie.it – ha appena chiuso per Omeonga e vorrebbe metetre a segno un altro colpo. Un profilo interessante che fa gola al club calabrese e verrebbe incontro alle esigenze della Lazio di sfoltire la rosa.