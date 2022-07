Calciomercato Lazio, Casale non esclude Gila: l’idea di Sarri per la difesa

Calciomercato Lazio: il possibile arrivo di Casale in biancoceleste non escluderebbe anche l’acquisto di Gila. Sarri ha un’idea

La Lazio lavora sul fronte calciomercato per regalare a Sarri rinforzi in difesa. E in attesa di sbloccare l’affare Romagnoli, i biancocelesti starebbero spingendo per Mario Gila e Casale. Il primo è stato già bloccato dal Real Madrid, battendo anche la concorrenza del Getafe. Il secondo, invece, ha rifiutato la destinazione Monza sperando di volare nella Capitale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno non escluderebbe l’altro. Nelle idee di Sarri, infatti, Gila sarebbe l’elemento da piazzare sul centrodestra della difesa, mentre Casale l’ideale sul centrosinistra. Due colpi, quindi, per sistemare la retroguardia.