Calciomercato Lazio, Caputo non può arrivare a gennaio: ecco il motivo

L’esordio di stagione col Sassuolo poi il trasferimento alla Sampdoria: ecco perchè Caputo non può arrivare alla Lazio a gennaio

Caputo come vice Immobile. La Lazio è alla ricerca di un sostituto di Ciro e il profilo tracciato è quello di un giocatore esperto, che possa concedere al compagno di tirare il fiato, pur rimanendo una garanzia per la squadra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome che è rimbalzato nelle ultime ore è quello di Ciccio Caputo: l’attaccante è stato forgiato in Serie A ed ha regalato una pioggia di gol, ma a bloccare ogni possibile operazione è il nodo trasferimento. L’attaccante, infatti – in questa stagione – ha esordito con la maglia del Sassuolo, per poi trasferirsi tra le fila della Sampdoria: nella finestra di gennaio quindi non potrà giocare per nuove squadre.