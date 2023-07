Calciomercato Lazio, Cancellieri: un club di A punta l’ex Verona per l’attacco

Calciomercato Lazio, l’Empoli per rinforzare il proprio reparto d’attacco avrebbe messo gli occhi sull’ex Verona

Il calciomercato della Lazio si concentra in queste prime battute non solo sugli acquisti ma anche sulle possibili cessioni, e nella lista di alcuni club sarebbe finito Cancellieri. Secondo quanto riporta Sky Sport ad interessarsi all’ex Verona ci sarebbe l’Empoli, il quale starebbe osservando con grande attenzione il futuro di Cancellieri nella capitale, il quale non ha pienamente convinto.