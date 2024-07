Calciomercato Lazio, DUE squadre di Serie A interessate a Cancellieri: ecco QUALI. Le ultime sul futuro dell’esterno biancoceleste

Matteo Cancellieri, dopo essere rientrato dal prestito all’Empoli della scorsa stagione, è partito con il resto della squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il suo futuro, però, è ancora in bilico e potrebbe partire in questa sessione di calciomercato.

A tal proposito, come riportato da Nicolò Schira, Genoa e Parma sono interessate all’acquisto dell’esterno della Lazio. Il suo futuro sarà svelato nelle prossime settimane.