Calciomercato Lazio, caccia sempre aperta al centrocampista. Ora sono tre i nomi: la rivelazione di Pedullà

Calciomercato Lazio, gli ultimi aggiornamenti sulle mosse di mercato del club capitolino nelle ultime ore disponibili. Cosa succede

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Lazio riproverà per Fazzini, prima scelta da sempre di Baroni ma l’Empoli ora vorrà di più. Fabbian resta un’alternativa e per ora è bloccato.

L’Udinese stamattina ha riaperto per Payero, ma la Lazio deve liberare un posto dopo aver rimesso in lista Hysaj. L’Udinese prenderebbe Basic che però non è in lista e il problema resterebbe. E anche Pellegrini, che è in lista, però deve aprire al trasferimento. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi.