Calciomercato Lazio, Cabal si ALLONTANA! Il TOP CLUB pronto a chiudere per l’esterno

Calciomercato Lazio, Juan Cabal si allontana in maniera quasi definitiva: l’Inter pronta a chiudere per l’esterno del Verona

Le attenzioni degli uomini del mercato Inter sono adesso interamente rivolte all’acquisto di un nuovo difensore mancino dopo lo stop di Buchanan e tutti gli indizi portano a Juan Cabal, cercato anche dal calciomercato Lazio. Il 23enne colombiano è il preferito da Oaktree in quanto profilo giovane e di prospettiva: la proprietà statunitense ha già dato l’ok ai propri dirigenti per affondare il colpo. Tuttavia i nerazzurri devono fare i conti con l’inserimento di una rivale d’eccezione: la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport anche i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per il difensore.

SI INSERISCE LA JUVE – «In questo quadro, per Cabal, va registrato anche un sondaggio da parte della Juventus (che si aggiunge all’interesse del Rennes): da capire se la mossa bianconera rimarrà nei confini della semplice manovra di disturbo».