Lazio Padova, solo un pari. Sarri infuriato: «Faccio finta di non aver visto»

Sarri infuriato. L’atteggiamento della Lazio mostrato contro il Padova non è piaciuto affatto al tecnico

Non è contento Sarri del modo in cui la Lazio ha chiuso il ritiro. Il pari contro il Padova ha segnato l’ultimo giorno ad Auronzo, ma ad innervosire il tecnico è stato soprattutto l’atteggiamento: zero pressing, schemi da rivedere, poco palleggio. Una furia che si è abbattuta sulla panchina: «Stiamo facendo un casino incredibile» e «non si può difendere così», ha sbottato il tecnico.

Come riporta il Corriere dello Sport, ai biancocelesti si può concedere qualche attenuante: le gambe pesanti, il ritiro intenso e i meccamismi di gioco non ancora oliati. Gli alti – ma soprattutto i bassi – vanno messi in conto e, nonostante gli errori, Sarri ha comunque portato i suoi a cena. Adesso qualche giorno di vacanza, poi si tornerà a correre a Formello.