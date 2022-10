Calciomercato Lazio: caccia al vice Immobile. Ecco i nomi seguiti da Tare

Calciomercato Lazio: caccia al vice Immobile, Tare è al lavoro per trovare a gennaio un giocatore che possa sostituire Ciro. I nomi

La Lazio torna sul mercato per un vice Immobile. I primi rumors rimbalzano insistentemente dalla Spagna. Sono due i nomi rilanciati: Lucas Boyé, argentino dell’Elche, e Rafa Mir, spagnolo del Siviglia.

Il primo è in scadenza nel 2024 (ha già giocato in Italia con il Torino) e vorrebbe lasciare la Liga, possibilmente già a gennaio. Boyé col Toro ha giocato 47 partite e ha segnato 3 gol, fu pagato 2,5 milioni (costo delle commissioni). E’ stato una meteora, non ha lasciato ricordi, negli anni è stato ceduto in prestito al Celta Vigo, all’AEK Atente e al Reading prima d’essere prestato e venduto all’Elche tra il 2020 e il 2021. In Spagna ha trovato spazio e fiducia, ha segnato 16 gol in 68 partite (7 gol a campionato nelle ultime due stagioni, in quella attuale è a quota un gol in 8 partite). In Spagna scrivono che ha una valutazione di 12 milioni nono-stante la clausola di 25. Sono cifre alte rispetto alla scadenza di contratto fissata nel 2024.

L’altro nome è quello di Rafa Mir, centravanti classe 1997, che gioca nel Siviglia. Lo gestisce Jorge Mendes. E’ alto 1,91, ha una valutazione alta, di 16 milioni. Ha segnato un gol in 5 partite quest’anno sotto la guida di Jorge Sampaoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.