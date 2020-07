Calciomercato Lazio, in programma un vertice per Borja Mayoral, il giovane attaccante del Real Madrid. Il ragazzo è in cima alla lista di Tare

L’ingresso della Lazio in Champions League, obbliga la società ad elaborare un piano di mercato impeccabile per rendere la squadra competitiva su tutti i fronti. Il ds Tare, prima della gara contro la Juventus, ha annunciato che la dirigenza è alla ricerca di rinforzi anche in attacco: uno dei nomi più quotati è quello di Borja Mayoral del Real Madrid.

Oggi le parti dovrebbero incontrarsi per sciogliere qualche nodo di natura prettamente economica: il prezzo del cartellino è infatti fissato a 20 milioni, mentre la Lazio sarebbe pronta a fermare l’offerta a 15. Senza dimenticare il diritto di riacquisto chiesto dai Blancos in caso di esplosione del giocatore e la richiesta del ragazzo di un ingaggio da 2 milioni.

Il vertice servirà per capire se ci sono i margini per intavolare una trattativa e dare così avvio al calciomercato della Lazio.