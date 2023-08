Calciomercato Lazio: Bonucci aspetta Lotito. Ma ora ha una grande paura che lo spinge ad accettare la corte del’Union Berlino

Il Corriere dello Sport fornisce altri dettagli sull’intrigo Bonucci–Lazio

L’Union Berlino è in vantaggio, sta andando avanti, può chiudere tra oggi e domani, soffiandolo alla Lazio. Leo ha aspettato a lungo ma teme di restare senza squadra. Anche i tedeschi giocano in Champions. Volevano chiudere il 16 agosto, siamo al dentro o fuori. Sabato Alessandro Lucci, l’agente di Bonucci, è apparso a Formello: stava lasciando il parcheggio poco prima della conferenza di Sarri. Ha incontrato i dirigenti della Lazio. Lotito, attraverso la doppia operazione Rovella-Pellegrini per 21 milioni totali, aveva aperto un canale preferenziale con la Signora. Ieri le indiscrezioni di una possibile cessione in prestito di Gila al Verona (l’amico Setti) hanno moltiplicato le illusioni. L’Union Berlino è davanti alla Lazio.