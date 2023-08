Calciomercato Lazio, Bonucci: fissata la deadline. Ecco quando arriverà la risposta finale. Il punto della situazione sul giocatore

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul possibile trasferimento di Leonardo Bonucci alla Lazio, club al quale il difensore avrebbe già dato la sua disponibilità.

La Juventus è in attesa di capire cosa succederà al suo ex capitano, finito ormai fuori rosa e nel mirino anche dell’Union Berlino. Una situazione che dovrebbe essere chiarita entro 2/3 giorni al massimo. Non si potrà andare oltre.