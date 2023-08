Calciomercato Lazio, Bonucci è guerra con la Juve: la mossa social non lascia dubbi

Bonucci, il difensore oltre ad aver mandato in diffida la Juventus su Instagram ha cancellato il nome del club sul suo profilo

Uno dei nomi seguiti dalla Lazio è quello di Leonardo Bonucci, il quale è stato individuato dal club come il giocatore d’esperienza che serve al club. Il calciatore è in netta guerra con la Juventus, infatti dopo aver messo in diffida il club ha anche cancellato il nome della società bianconera dal suo profilo Instagram, come dimostra la seguente foto